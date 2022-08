Für Unmut sorgten nach acht erfolgreichen Jahren in München Äußerungen wie Anfang Juni bei "OnetSport", als Lewandowski erklärte : "Etwas in mir ist gestorben, ich will den FC Bayern verlassen - für mehr Emotionen in meinem Leben."

Nun ergänzte der Stürmer: "Nach zwölf Jahren in Deutschland stand für mich fest: Ich bin hier fertig. Das wollte ich verdeutlichen – weil es für den FC Bayern in dieser Phase natürlich auch nicht einfach war, einem Verkauf zuzustimmen. Es war eine schwierige Situation für alle Beteiligten und wir mussten die beste Lösung finden."

Am Ende einigten sich Barcelona und der deutsche Rekordmeister. Angeblich zahlen die Katalanen 45 Millionen Euro als fixe Ablöse. Zudem sind Bonuszahlungen von bis zu zehn Millionen Euro möglich, heißt es.

Sein Abschied aus München fiel Lewandowski schwer, wie er erzählte.

Lewandowski überzeugt: "Bayern braucht keine klassische Neun"

"Es war ein komisches Gefühl, zum letzten Mal zum Trainingsgelände zu fahren. Der Verein und die Stadt bedeuten mir sehr viel, in München sind meine zwei Töchter zur Welt gekommen und wir haben uns auch noch einmal von allen Leuten verabschiedet, an der Säbener Straße und im Kindergarten", so der 33-Jährige.

Was er mit der Bayern-Mannschaft erlebt und erreicht habe, "kann und wird uns niemand nehmen". "Wir haben gemeinsam Geschichte geschrieben und ich habe immer 100 Prozent gegeben. Es gab keinen Tag, an dem ich mich zurückgelehnt habe. Das wissen auch die Verantwortlichen. Gegenseitige Dankbarkeit, gegenseitiger Respekt – so sind wir miteinander verblieben. Der FC Bayern wird immer in meinem Herzen bleiben", erklärte Lewandowski.

Sorgen um den Erfolg der Münchener macht sich der Pole nicht. "Bayern ist und bleibt eine der besten Mannschaften in Europa. Das hat man jetzt auch in den ersten Spielen der neuen Saison gesehen. Ich habe keine Zweifel daran, dass sie ihre Tore auch ohne mich machen", meinte der Torjäger, der in 375 Pflichtspielen für die Bayern 344 Tore erzielte. Nun könnten andere Spieler häufiger treffen. "Sie sind sehr variabel und haben so viel Qualität, dass sie keine klassische Neun brauchen", ist sich Lewandowski sicher.

