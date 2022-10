So war Robert Lewandowski in der 73. Minute beim Stand von 0:2 von Daniel Carvajal aus Sicht Laportas elfmeterreif gefoult worden - die Pfeife von Sánchez Martínez blieb jedoch stumm, auch der Video Assistant Referee schaltete sich nicht ein.

Auf der Gegenseite zeigte der Unparteiische dagegen in der 90. Minute auf den Punkt, nachdem Eric García dem eingewechselten Rodrygo auf den Fuß gestiegen war - auch das erzürnte den Barça-Boss.

Antworten bekam er von Sánchez Martínez nach seinem Kabinensturm aber offenbar keine; zumindest keine zufriedenstellenden.

Laportas Aktion wurde vom Schiedsrichter sogar im Spielbericht festgehalten.

Robert Lewandowski am Boden Fotocredit: Getty Images

Laporta-Sohn in Madrid vorläufig festgenommen

"Nachdem sich das Schiedsrichterteam nach dem Spiel in der Kabine eingefunden hatte, verschaffte sich der Präsident des FC Barcelona, Joan Laporta Estruch, Zutritt und fragte wiederholt nach Erklärungen zu einzelnen Szenen der Partie", hieß es dort. Und weiter: "Er wurde aufgefordert, die Schiedsrichterkabine zu verlassen." Dem sei Laporta "ohne weitere Zwischenfälle" nachgekommen.

Nach der Partie wurde indes bekannt, dass Guillem Joan Laporta, einer der Söhne des Barcelona-Präsidenten, am Spieltag in Madrid nach einem Streit mit seiner Partnerin in einem Restaurant vorläufig festgenommen worden sei - ausgerechnet bei dessen Geburtstagsfeier.

Mitarbeiter eines anwesenden Ministers sollen die Polizei verständigt haben. Nach Aussagen des Verhafteten und seiner Partnerin waren dabei keine Handgreiflichkeiten im Spiel.

