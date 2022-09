Asensio, der sich lange Zeit am Spielfeldrand aufwärmte, stieß dies übel auf. Als die Einwechslung des früheren Leverkuseners Carvajal erfolgte, platzte dem Linksfuß mächtig der Kragen. Er warf sein Leibchen zu Boden, trat gegen eine Flasche und feuerte ein Trikot auf einen Sitz.

In dieser Spielzeit wartet der Offensivakteur bislang vergeblich auf Einsatzzeiten. Auf mickrige 17 Minuten bringt es der 29-malige Nationalspieler Spaniens.

Trainer Ancelotti brachte die Reaktion seines Schützlings nicht aus der Ruhe.

"Das zeigt, dass er spielen will, das ist wichtig. Er hat derzeit im Team am meisten zu leiden, das ist mir klar. Aber Marco ist für uns ein wichtiger Spieler, ich verstehe seine Wut total", sagte der Italiener, der sein Verständnis betonte: "Asensio ist wütend, das verstehe ich, das ist normal."

Rüdiger feiert Tor-Debüt

Asensio, der in der Sommer-Transferperiode einige Angebote von anderen Klubs gehabt haben soll, könnte im Winter einen neuen Wechsel-Anlauf starten, wenn sich seine persönliche Situation nicht ändern sollte.

Nationalspieler Antonio Rüdiger feierte gegen die Mallorquiner hingegen sein Tor-Debüt im Dress der Los Blancos. Der Innenverteidiger besorgte den vierten Treffer für den amtierenden Champions-League-Sieger.

In der Liga thront Real Madrid mit fünf Siegen aus fünf Spielen bislang an der Spitze vor dem Erzrivalen FC Barcelona, der sich am Dienstag-Abend in der Königsklasse mit dem FC Bayern misst (LIVE im Ticker bei Eurosport.de).

