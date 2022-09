"Das ist eines der schwersten Statements, das ich jemals schreiben musste - und etwas, von dem ich hoffte, es für viele Jahre nicht machen zu müssen", leitete der frühere Dortmund-Coach seine Stellungnahme in den Sozialen Medien ein.

"Thomas wird zu Recht einen Platz in der Chelsea-Historie einnehmen, er hat die Champions League, den europäischen Supercup und die Klub-WM gewonnen", hatte der Verein in einer kurzen Pressemitteilung versichert.

"Das ist ein Verein, bei dem ich mich zuhause gefühlt habe, sowohl beruflich als auch privat", verriet Tuchel und wandte sich an seine Weggefährten an der Stamford Bridge: "Vielen Dank an alle Mitarbeiter, die Spieler und die Fans, die mir von Beginn an das Gefühl gegeben haben, willkommen zu sein!"

Tuchel: "Eine Ehre"

Im vergangenen Jahr gewann der FC Chelsea mit Tuchel zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte den Henkelpott, nachdem der Schwabe die Blues erst wenige Monate zuvor übernommen hatte. "Der Stolz und die Freude, die ich dabei gefühlt habe, dem Team zu helfen, die Champions League und die Klub-WM zu gewinnen, wird immer bleiben."

"Es ist mir eine Ehre, Teil der Geschichte dieses Vereins zu sein. Die Erinnerungen der vergangenen 19 Monate werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben", beteuerte Tuchel in seinem Statement auf Twitter.

