"Als die Vorbereitung begann, bin ich nicht davon ausgegangen, dass es so großartig sein würde und so positiv intensiv", erklärte Lewandowski in einem Interview auf dem polnischen Youtube-Account "Kanal Sportowy".

Allzu groß seien die Unterschiede zwischen Bayern und Barça letzten Endes aber nicht. Vielmehr fühle er sich im Training an seine Zeit in München erinnert: "Ich bin positiv überrascht, dass es wirklich ähnlich ist."

Mit Blick auf die Bundesliga und ihr spanisches Pendant La Liga hat Lewandowski Differenzen ausmachen können. "In Deutschland war die Ordnung entscheidend", fasste der 34-Jährige zusammen. "Finesse war weniger wichtig als das finale Resultat."

In Spanien werden hingegen andere Prioritäten gesetzt. Dort "herrscht bei jedem Pass, jedem Dribbling, jedem Move solche Euphorie, daher fühlt man sich womöglich mehr geschätzt".

Lewandowski: Das hat meine Karriere beeinträchtigt

Darüber hinaus verriet Lewandowski, dass sich sein Selbstverständnis seit Kindheitstagen drastisch verändert habe.

In jungen Jahren sei er viel zu unsicher gewesen, "mit vielen Komplexen". Dadurch habe er sich in gewissen Momenten zurückgehalten. "Ich bin mir bewusst, dass Bescheidenheit meine Karriere gestört hat. Ich tendiere immer noch dazu, bescheiden zu sein", so Lewandowski.

Sein Selbstbewusstsein sei in der Zwischenzeit aber gewachsen und er wisse nun, "welchen Platz ich einnehme", unterstrich er.

