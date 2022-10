Damit reagierte Ryanair auf einen Post des FC Barcelona vom 16. Oktober. Darin war ein Foto von Lewandowski zu sehen mit der Überschrift "Lewys Plan".

Bei vielen Barça-Fans kam der Post der Fluggesellschaft gar nicht gut an. Einige andere konnten allerdings über den Scherz lachen.

Im Sommer war der Pole nach acht Jahren beim FC Bayern nach Spanien gewechselt. Toretechnisch ist Lewandowski auch bei Barça voll im Soll. Nach 13 Spielen hat der Stürmer bereits 14 Treffer auf dem Konto.

Doch in der Königsklasse droht dennoch vor dem Achtelfinale das Aus, was finanziell für die hoch verschuldeten Katalanen eine Katastrophe wäre. Am 26. Oktober (ab 21 Uhr im Liveticker ) geht es für Barcelona gegen die Münchener. Das Hinspiel in der Allianz Arena verlor Barça 0:2.

Aktuell fehlen dem Klub von Lewandowski drei Punkte auf den zweitplatzierten Verein in Gruppe C, Inter Mailand. Im direkten Vergleich haben die Italiener zudem den Vorteil. Auch in der spanischen La Liga gab es zuletzt einen Rückschlag. Durch die Niederlage im Clásico fielen die Katalanen auf Platz zwei (22 Punkte) hinter Real Madrid (25) zurück.

