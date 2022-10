Im Clásico verlor Barça 1:3 gegen Real Madrid und rutschte damit hinter die Königlichen, die in der Tabelle nach zehn Spieltagen vorne liegen.

Laut dem Bericht sind unter den Xavi-Zweiflern mit Jordi Alba und Gerard Piqué auch zwei langjährige Barça-Stars, die vor allem in der Kabine noch viel Einfluss haben sollen. Sportlich spielen die beiden mittlerweile hingegen eine eher untergeordnete Rolle.

Ebenfalls kritisch soll Xavi von Memphis Depay, Frenkie de Jong sowie den beiden aktuell verliehenen Sergino Dest (AC Mailand) und Samuel Umtiti (US Lecce) gesehen werden.

Ein Aus in der Champions League wäre sowohl sportlich als auch wirtschaftlich wohl die größte Katastrophe. Denn in der Königsklasse rechnen die Katalanen finanziell angeblich mindestens mit einem Einzug ins Viertelfinale.

Gegen den FC Bayern ( 26. Oktober, 21:00 Uhr ) und Viktoria Pilsen ( 1. November, 21:00 Uhr ) müssen vermutlich zwei Siege her, um überhaupt noch Chancen zu haben. Denn im direkten Vergleich liegt Inter Mailand (aktuell auf Rang zwei) vorn. In der spanischen Liga ist der Titel für Barça zumindest noch nicht in allzu weiter Ferne.