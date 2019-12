Den Führungstreffer für Manchester City durch Joao Cancelo (22.) konterte Matt Taylor (46.) für Oxford, Titelträger von 1986. Erst nach den Einwechslungen von Nationalspieler Ilkay Gündogan und Angreifer Gabriel Jesus kurz nach der Pause sorgte City für die Entscheidung. Der englische Starstürmer Raheem Sterling (50./70.) traf für den Favoriten.

Guardiolas Mannschaft trifft im Halbfinale auf den Stadtrivalen United (Hinspiel am 7. Januar, Rückspiel am 28. Januar), der sich sich im Old Trafford gegen den Viertligisten Colchester United keine Blöße gab. Das Team von Ole Gunnar Solskjaer wurde seiner Favoritenstellung im Viertelfinale beim 3:0 (0:0) allerdings erst nach dem Seitenwechsel gerecht.

Leicester trifft auf Liverpool-Bezwinger Aston Villa

Leicester City schlug den FC Everton, der laut Medienberichten vor einer Verpflichtung von Ex-Bayern-Trainer Carlo Ancelotti stehen soll, mit 6:4 (2:2, 2:0) nach Elfmeterschießen. Der Überraschungsmeister von 2016 muss im Halbfinale gegen Aston Villa ran.

Bereits am Dienstag hatte die U23 des FC Liverpool eine Sensation gegen Villa deutlich verpasst. Während die Profimannschaft von Teammanager Jürgen Klopp bei der Klub-WM spielt, unterlagen die eingesprungenen Youngster letztlich klar mit 0:5 (0:4).

