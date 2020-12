Bei einer Abwehraktion des Freistoßes von Riyad Mahrez in der 54. Minute bugsierte Runarsson, der erst im September zu den Londonern gewechselt war, den Ball unglücklich ins eigene Netz.

Arsenal-Keeper Mikel Arteta, der selbst öfter in der Kritik steht, nahm Runarsson allerdings nach der Niederlage gegen das Guardiola-Team in Schutz. "Er hat noch nicht viele Spiele für uns gemacht, er muss sich an die Liga anpassen. Wir machen alle Fehler und wir werden ihn unterstützen", stellte der Spanier klar.