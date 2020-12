Mit Edin Terzic hat ein neuer junger Trainer die Nachfolge von Lucien Favre bei Borussia Dortmund angetreten. Der 38-Jährige soll den BVB zurück in die Spur führen.

Ex-Profi Mehmet Scholl nimmt die Verpflichtung zum Anlass, um zum Rundumschlag gegen die neue Trainer-Generation im deutschen Fußball zu wettern. Im Podcast "MyPodCarsten" mit dem ehemaligen Bayern-Profi Carsten Jancker wirft Scholl den Trainern, die aus frisch vom Trainerlehrgang kommen, vor, ihre Vorgänger bewusst aus dem Amt zu drängen. "Die Trainer, die da ausgebildet werden, die schulen sich auch untereinander und sagen: 'Wir müssen Alte absägen, um ein Zeichen zu setzen.' Da zählt Erfahrung weniger als Frische. Die Jungen sind ja frisch, die folgen ja auch", so der 50-Jährige.

Scholl hatte 2012 selbst die A-Lizenz erworben und im Anschluss die zweite Mannschaft des FC Bayern trainiert. "Das, was jetzt passiert im deutschen Fußball, ist ja kein Hexenwerk. Das habe ich schon vor drei Jahren vorausgesagt. Ich kenne die Trainerausbildung. Ich habe sie selber durchlaufen", erklärte Scholl und ergänzte: "Das ist eine Katastrophe. Die Trainer-Auswahl für diesen Lehrgang ist allein schon eine Katastrophe. Das sind lauter Smarties, die irgendwie smart rüberkommen und sich gut verkaufen können. Die wissen das Wesentliche nicht."

Scholl-Kritik an Terzic: Die coole Reaktion des BVB-Coachs

Die sogenannten "Laptop-Trainer" legen Scholls Ansicht nach zu viel Wert auf Taktik, anstatt sich mit den Persönlichkeiten der Spieler zu befassen. Zudem beklagte Scholl: "Die Laptop-Trainer arbeiten auch anders. Die arbeiten mit Gerüchten, Verleumdungen, Seilschaften. Das ist heutzutage nicht, dass du sagst: 'Ich habe die höchste Lizenz, ich komme da mal eben so rein.'"

Vor einigen Tagen hatte Scholl in seiner "Bild"-Kolumne "Jetzt kommt Scholl" bereits Kritik an der heutigen Trainerzunft und im Speziellen an Terzic geäußert. "Ich kann es nicht mehr hören. Ich sollte diese Sprache im Fußballlehrer-Lehrgang auch anwenden und ich habe mich geweigert. Ich habe gesagt, dass ich weder von der 'Box' als Strafraum rede noch die 'diametral abkippende Doppelsechs' nehme", hatte Scholl dabei erklärt.