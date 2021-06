Publiziert 15/06/2021 Am 11:05 GMT

Der Offensivspieler des deutschen Rekordmeisters sei "ein fantastischer Individualist, der auf dem Weg ist, sich sowohl bei den Bayern als auch in der Nationalmannschaft einen höheren Stellenwert zu erarbeiten". Sammer räumte allerdings auch ein, dass der 25-Jährige "noch nicht explodiert" sei. Aber: "Er ist auch nicht so schlecht, wie er teilweise gemacht wird."

Sane sei noch "in einem Entwicklungsprozess, in dem er selbst entscheidet, ob er am Ende nur ein gutes Talent oder irgendwann einmal ein absoluter Klassespieler sein wird, der häufiger und konstanter seine Qualitäten zeigt", betonte Sammer.

(SID)

