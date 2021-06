Publiziert 15/06/2021 Am 07:18 GMT | Update 15/06/2021 Am 07:54 GMT

City-Star Mahrez kommentierte das Urlaubsvideo auf Twitter mit den Worten "Agent Mahrez im Dienst" und fügte lachende Emojis hinzu.

Haaland steht bei Borussia Dortmund zwar noch bis 2024 unter Vertrag, doch in den letzten Monaten wurde der 20-Jährige immer wieder mit einem Sommer-Transfer in Verbindung gebracht.

Die beiden scheinen jedenfalls ordentlich Spaß auf der Insel zu haben. In dem Clip sieht man unter anderem den auffällig gekleideten Norweger beim Feiern in einem Restaurant direkt am Strand.

EURO 2020 Pavard exklusiv: "Die Deutschen sind in meinem Fall gerechter" VOR 3 STUNDEN

Das Urlaubsvideo heizte die Spekulationen über einen vorzeitigen Wechsel erneut an – zu mindestens bei den Fans von Manchester City. Denn die Anhänger kommentierten fleißig den Post und zeigten sich begeistert von dem Gedanken, dass Haaland kommende Saison bei den Skyblues spielen könnte.

BVB will Haaland halten

Der Algerier versuchte daraufhin die Erwartungen der Fans zu dämpfen und meinte: "Nur Spaß, beruhigt euch."

Die BVB-Verantwortlichen sind fest von einem Verbleib überzeugt und planen auch in der nächsten Spielzeit mit ihrem Torjäger, zumal die Schwarz-Gelben auch die Qualifikation für die Champions League geschafft haben.

Das könnte Dich auch interessieren: Drei Dinge, die auffielen: Spanien hat nicht nur ein großes Problem

Schmeichel nach Eriksen-Besuch: “Seine Anwesenheit war wunderbar"

EURO 2020 Darum saß Sancho zum EM-Auftakt nur auf der Tribüne VOR 16 STUNDEN