Auch verglichen mit einem ehemaligen brasilianischen Superstar könne Neymar noch nicht mithalten, so Cafú. "Er hat in Brasilien noch lange nicht das Standing, das Ronaldo genießt", meinte der Brasilianer im Bezug auf seinen Ex-Mitspieler in der Nationalmannschaft.

Der heute 43-jährige ehemalige Stürmer erzielte in 98 Länderspielen 62 Treffer, darunter auch die beiden Finaltore im WM-Endspiel 2002 gegen Deutschland (2:0). Neymar steht aktuell bei 61 Toren (102 Spiele).

Cafú schwärmt von Coutinho

Die Wahrnehmung des PSG-Spielers in Brasilien könne sich aber noch verändern, so Cafú: "Ob sich das eines Tages ändert, liegt einzig und allein an ihm." Von einem weiteren aktiven Brasilianer hält der 49-Jährige sehr viel: Bayern-Leihspieler Philippe Coutinho. Cafú meinte zum 27-Jährigen:

" Er ist ein sensationeller Spieler, der sich in München gut akklimatisiert hat. Wenn ich Trainer wäre, er würde bei mir immer spielen. "

Dass der zweimalige Weltmeister nie selbst in der Bundesliga landete, kann sich Cafú nur schwer erklären. "Mich hat nie jemand gefragt. Ich war ein paar Jahre lang in Rom und in Mailand, aber aus Deutschland kam nie eine Anfrage. Ich weiß nicht, wieso", sagte der Brasilianer.

Stattdessen spielte Rechtsverteidiger Cafú in Europa unter anderem beim AC Mailand (2003-2008) und AS Rom (1997-2003). In dieser Zeit wurde er unter anderem zwei Mal italienischer Meister (2001 mit Rom, 2004 mit Milan). Zudem gewann er 2007 mit den Mailändern die Champions League.

Das könnte Dich auch interessieren: "Keine Seele": Micoud attackiert PSG und Tuchel