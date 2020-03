"In dieser Mannschaft redet anscheinend niemand mit irgendwem. Und gegen eine so talentierte Mannschaft wie Dortmund wird das sofort bestraft", meinte der Franzose im Hinblick auf das Achtelfinalhinspiel der Champions League, das der BVB vor drei Wochen mit 2:1 gewann.

"Dortmund hat Paris an der Kehle gepackt und durchs Stadion gezogen; sie waren sowohl individuell, aber vor allem kollektiv überlegen", erklärte Micoud und legte mit seiner Kritik am französischen Spitzenverein noch nach:

" Paris fehlt es an Kultur, an Mentalität und an Intensität. Das Hinspiel gegen Dortmund war nur ein Beispiel dafür. "

Video - Bloß nicht! Bürki warnt BVB vor Showdown gegen PSG 00:29

Micoud von Tuchel "immer wieder überrascht"

Deshalb glaubt der ehemalige Bundesligaspieler, der mit Werder Bremen 2004 die Meisterschaft holte, dass PSG wenig Chancen auf ein Weiterkommen hat, geschweige denn auf den ersehnten Titel in der Königsklasse.

"Um die Champions League zu gewinnen, muss PSG erst einmal gegen Dortmund weiterkommen, das wird schwer genug. Zumal ich davon ausgehe, dass der BVB mindestens ein Tor schießt", so Micoud weiter. Von Paris-Coach Tuchel zeigte sich der 46-Jährige ebenfalls enttäuscht. Der Ex-Werderaner meinte:

" Ich bin bei Tuchel immer wieder überrascht. Natürlich ist es schwer bei so vielen großen Egos, aber damit muss Tuchel zurechtkommen. Gerade habe ich nicht den Eindruck, dass er die Lösung dafür gefunden hat. Jedes Mal, wenn Gefahr droht, wird es kompliziert. Und selbst wenn keine Gefahr droht, schafft die Mannschaft diese von ganz allein. "

Lob für Haaland, Sancho und Co.

Für das Rückspiel in Paris, das ohne Zuschauer stattfindet (21:00 Uhr im Liveticker), sieht Micoud daher die Favoritenrolle bei den Dortmundern. Der BVB habe "in Erling Haaland einen Angreifer in ihren Reihen, den gerade ganz Europa entdeckt".

Dazu würden dann auch noch Jadon Sancho und Julian Brandt kommen, "von dem ich sehr viel halte. Bei Dortmund machen in der Offensive alle mit." Auch das zentrale Mittelfeld um Axel Witsel und Emre Can sei "sehr beeindruckend", so Micoud abschließend.

Das könnte Dich auch interessieren: Ansage von BVB-Boss Watzke: Das darf gegen Schalke nicht wieder passieren