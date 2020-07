Neymar und Mauro Icardi haben sich im Testspiel von Paris Saint-Germain gegen den belgischen Erstliga-Absteiger Waasland-Beveren einen frechen Elfmeter-Trick erlaubt. Der Brasilianer täuschte beim Stand von 2:0 für PSG einen Schuss an, legte den Strafstoß dann aber quer. Sturmpartner Icardi kam angelaufen und verwandelte eiskalt. Am Ende siegte Paris am heimischen Prinzenpark mit 7:0.

Die Ausführung des Elfmeters erinnerte an das Spiel von Real Madrid gegen den FC Villarreal als Sergio Ramos aus elf Metern für Karim Benzema auflegte. Der Franzose schob zwar ein, doch wurde zurückgepfiffen, weil er zu früh in den Strafraum rannte. Bei der Wiederholung des Elfmeters trat Benzema dann selbst an und verwandelte.

Für PSG hatte Neymar im Testspiel bereits zuvor einen Strafstoß zum 2:0 gegen Waasland-Beveren verwandelt. Gästespieler Aleksandar Vukotic hatte die Elf von Trainer Thomas Tuchel per Eigentor in Führung gebracht. Die weiteren Treffer erzielten Kylian Mbappé, Eric Maxim Choupo-Moting (Doppelpack) sowie Loïc Mbe Soh.

