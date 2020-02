Buzz

Der Trainer von Paris Saint-Germain steht ohnehin mit dem Rücken zur Wand: Die Niederlage gegen den BVB erhöht abermals den Druck, denn scheitert Thomas Tuchel wieder früh in der Champions League, kann er wahrscheinlich seine Koffer packen.

Seine Stars scheint das aber recht wenig zu kümmern. Sie feierten zwei Tage später eine ausgelassene Feier. Der Anlass: Gleich drei Spieler feierten Geburtstag. Edinson Cavani wurde 33, Angel Di Maria 32 und Mauro Icardi 27. Cavani postete ein glamouröses Bild der Fete auf Instagram, auf dem die Spieler in schicker Abendgarderobe mit ihren Familien zu sehen sind.

Icardis Frau teilte die ausgelassene Partynacht mit ihren Instagram-Followern. Auch die anderen Stars des französischen Meisters feierten mit, darunter Keylor Navas, Neymar, Kylian Mbappé und der ehemalige Schalker Thilo Kehrer. Einige von ihnen tanzten oberkörperfrei und gröhlend, was Tuchel sicher nicht begeistern wird.

Neymar sorgt zusätzlich für Unmut

Partytier Neymar konnte zwar mit seinen Teamkollegen anstoßen, verpasste allerdings zum ersten Mal seit sechs Jahren den Karneval in Rio. Diese Enttäuschung teilte er seinen Instagram-Followern wie folgt mit: "Mit großer Freude kann ich mitteilen, dass ich 2020 nicht zum Karneval gehe." Er fügte in Richtung Vereinsführung stichelnd hinzu: "Das ist gut so, dann gibt es diesmal keinen Streit."

Am Sonntag muss PSG in der Liga gegen Girondins Bordeaux (ab 21:00 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) antreten. Spätestens dann wird sich zeigen, wie fit die Spieler nach der wilden Nacht wieder sind. Dennoch: Tuchel wird diese Aktion sicher nicht gefallen haben.

