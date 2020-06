Der Transfer von Tanguy Kouassi zum FC Bayern München ist zwar noch nicht offiziell verkündet. Doch PSG-Coach Thomas Tuchel hat nun zumindest einen Abschied des jungen Franzosen bestätigt. "Ich verstehe Tanguy, dass er versuchen will, woanders mehr Spielzeit zu bekommen. Es tut mir aber Leid, da es eine Freude war, mit ihm zu arbeiten", erklärte der 46-Jährige auf einer Pressekonferenz.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Er könne zudem nicht verstehen, weshalb der 18-Jährige schon jetzt den Verein wechselt. "Es war nicht die Zeit für ihn, den Klub zu verlassen. Wir haben ihm unser Vertrauen geschenkt, obwohl es einige Rückschläge gab", erklärte Tuchel.

Bundesliga Thiago, Coutinho, Süle und Co.: So plant Flick den Saisonabschluss VOR 3 STUNDEN

Sogar "in unserem vielleicht wichtigsten Spiel gegen den BVB" habe Kouassi auflaufen dürfen, so der ehemalige Dortmund-Coach, der den jungen Franzosen dennoch sehr lobte: "Er kann in der Mitte spielen, auf der Sechs, in der Innenverteidigung." Kouassi habe viel Talent, meinte Tuchel: "Aber er musste geduldig sein." Der Youngster hätte in Paris "eine große Zukunft" haben können.

Kouassi soll angeblich ablösefrei zum FC Bayern wechseln. Am 30. Juni läuft der Vertrag des französischen U18-Nationalspielers aus. Insgesamt 13 Spiele bestritt Kouassi in dieser Saison für die Profis, darunter zwei Begegnungen in der Champions League.

PSG-Ligarivale Stade Rennes machte den Transfer bereits durch Präsident Nicolas Holveck unabsichtlich öffentlich, eine offizielle Bestätigung vonseiten der Münchener steht aber noch aus.

Play Icon WATCH Rennes-Präsident bestätigt: Kouassi wird sich Bayern anschließen 00:00:54

Aouchiche verlässt wohl auch PSG

Der PSG-Trainer muss sich jedoch nicht nur von Kouassi verabschieden. Auch der 17-jährige Adil Aouchiche wird den Verein wohl verlassen. "Die beiden Situationen sind unterschiedlich. Ich bedauere immer, wenn wir Spieler verlieren. Ich arbeite sehr gerne mit jungen Spielern aus der Akademie zusammen. Ich bin traurig, enttäuscht, als Trainer, nicht persönlich", erklärte der deutsche Coach.

Es sei für Aouchiche sehr schwierig gewesen, "bei einem solchen Klub um einen Platz im Mittelfeld zu kämpfen", so Tuchel. Nach Informationen von "Fußballtransfers.com" sind unter anderem Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Schalke 04 und RB Leipzig an Kouassis Teamkollegen interessiert.

Das könnte Dich auch interessieren: Vom Fehleinkauf zum Erfolgsgarant: Liverpools heimlicher Meistermacher

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Play Icon WATCH Transferpoker um Top-Talent spitzt sich zu: Sticht Bayern den BVB aus? 00:02:13

Premier League "Championssss!!!!" So emotional feiern die Liverpool-Stars die Meisterschaft VOR 5 STUNDEN