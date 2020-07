So hatte sich Ronael Pierre-Gabriel seine ersten Tage in Frankreich sicherlich nicht vorgestellt: Die Mainzer Leihgabe an Stade Brest erlebte in der neuen Stadt eine sehr hässliche Begrüßung. Wie der Klub mitteilte, wurde Gabriel am Montagabend Opfer einer Prügelattacke von Unbekannten. Dabei wurde der 22-Jährige verletzt und sein Auto angezündet.

Zu den Tätern und dem Tathergang gibt es noch keine Informationen. Sein neuer Klub Stade Brest versprach Ronael Pierre-Gabriel bei der Aufklärung des Vorfalls zu unterstützen. Die französischen Behörden sollen bereits ermitteln. Eine polizeiliche Untersuchung sei im Gange.

Mainz-Vorstand Schröder: "Sind in Gedanken bei Ronael"

Auch der FSV Mainz 05 reagierte auf den Vorfall. Sportvorstand Rouven Schröder sagte: "Wir haben von dem Überall erfahren, stehen natürlich mit Ronaël im Austausch. Aktuell laufen die Ermittlungen in Frankreich, deshalb können wir die Sache nicht en Detail kommentieren. Wir sind jedoch in Gedanken bei Ronael, der Gott sei Dank keine schweren Verletzungen davongetragen hat und hoffen, dass sie die Übeltäter finden und für ihre perfide Tat zur Rechenschaft ziehen."

Pierre-Gabriel war im vergangenen Sommer vom AS Monaco für 5,5 Millionen Euro nach Mainz gewechselt. Der Rechtsverteidiger absolvierte in der abgelaufenen Saison acht Bundesliga-Spiele. Erst vor wenigen Tagen wurde er für ein Jahr an Stade Brest in die Ligue 1 ausgeliehen.

