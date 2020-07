Nach 30 Jahren war es endlich wieder soweit: Der FC Liverpool und Jürgen Klopp bekamen nach dem letzten Heimspiel der Saison gegen den FC Chelsea (5:3) den lang ersehnten Pokal für den Gewinn der Premier League überreicht. Niemand Geringeres als Kenny Dalglish, der letzte Meistertrainer der Reds, überreichte Kapitän Jordan Henderson die Trophäe. Klopp ließ indes seinen Emotionen freien Lauf.

Selten war das Grinsen im Gesicht von Jürgen Klopp breiter.

Der Erfolgscoach ließ es sich nach dem nervenaufreibenden 5:3-Heimerfolg gegen den FC Chelsea nicht nehmen, in kompletter Liverpool-Montur, bestehend aus einem Meister-Shirt und einem LFC-Schal, als erster der Hauptprotagonisten das Podest zu betreten und seine Medaille von Sir Kenny Dalglish in Empfang zu nehmen.

Premier League Spektakel in Anfield: Liverpool gewinnt irren Schlagabtausch gegen Chelsea VOR 3 STUNDEN

Jürgen Klopp - FC Liverpool Fotocredit: Getty Images

Es schließt sich somit ein Kreis bei den Reds. Schließlich war es die Klub-Ikone, die den letzten Meistertitel an die Anfield Road holte. Nun, 30 Jahre später, liegt ganz Liverpool Klopp zu Füßen.

Klopp emotional: "Das bedeutet mir die Welt"

Um exakt 22:44 Uhr Ortszeit hatte das Warten dann ein Ende: Kapitän Jordan Henderson stemmte die Premier-League-Trophäe vor der berühmten Fan-Tribüne "The Kop" in den Liverpooler Nachthimmel.

Wenige Augenblicke später war auch der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund an der Reihe. Der 53-Jährige hob den Pokal gemeinsam mit dem scheidenden Mittelfeldspieler Adam Lallana in die Luft - der Rest war Ekstase pur.

Play Icon WATCH Pokal-Party in Liverpool: So feiern Fans und Mannschaft den Titel 00:00:54

"Ich könnte gar nicht glücklicher sein. Das bedeutet mir die Welt. Natürlich wäre es mit Fans besser gewesen, aber man kann das eben nicht ändern. Es ist und bleibt ein großartiger Moment. Wir sind die Champions von England, wir haben die Champions League und die Klub-WM gewonnen. Das ist unglaublich", erklärte Klopp ausgelassen bei "Sky" und gab allen Reds-Fans ein Versprechen: "Wenn dieser Bullshit-Virus endlich weg ist, dann feiern wir alle gemeinsam."

Das menschenleere Anfield Stadium tat an diesem Abend der Stimmung aber keinen Abbruch.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Alexander-Arnold: "Hätte jede andere Trophäe für diese eingetauscht"

Trent Alexander-Arnold, der die Reds mit seinem sehenswerten Freistoßtreffer zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen die Blues auf die Siegesstraße brachte, versuchte ebenfalls seine Emotionen in Worte zu fassen:

"Wir haben so lange auf diesen Moment gewartet - und jetzt haben wir geliefert. Ich hätte jede andere Trophäe für diese eingetauscht. Es ist etwas ganz Besonderes, Teil dieses Teams, dieses Klubs zu sein. Ich bin so stolz. Es ist wirklich schwer, meine Gefühle zu beschreiben."

Was sich auf dem Spielfeld in den neunzig Minuten zuvor abgespielt hatte, ließ Klopp im Anschluss ausnahmsweise weitestgehend ruhen ("Circus Roncalli"). Stattdessen sang er gemeinsam mit seiner Mannschaft auf dem konfettibedeckten Rasen die Vereinshymne "You'll never walk alone".

Ein krönender Abschluss einer herausragenden Saison für Klopp und den FC Liverpool.

Das könnte Dich auch interessieren: Trotz Klopp-Warnung: So feiern die Liverpool-Fans ihren Meister

Play Icon WATCH "Feiert zu Hause!" Klopp appelliert an Liverpool-Fans 00:01:23

Premier League Künstler setzt Klopp ein Denkmal: "Wie Gandhi, Genscher oder Gorbatschow" 16/07/2020 AM 11:12