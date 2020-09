Rio-Weltmeister Julian Draxler hatte in der vergangenen Saison - auch wegen einer Fußverletzung und einer Viruserkrankung - nur 22 Pflichtspiele (kein Tor) für PSG bestritten. Im Champions-League-Finale gegen Bayern München (0:1) wechselte Trainer Thomas Tuchel den Offensivspieler in der Schlussphase ein. Draxlers Vertrag in Paris läuft 2021 aus.