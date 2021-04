Publiziert 10/04/2021 Am 17:16 GMT

Der schon am Mittwoch im Hinspiel gegen München zweimal erfolgreiche Kylian Mbappe (16.) eröffnete im Elsass den Torreigen, nach Treffern von Pablo Sarabia (27.) und Moise Kean (45.) stand es schon zur Pause 3:0.

Moise Sahi Dion (63.) verkürzte für Straßburg, ehe Leandro Paredes (79.) wieder den alten Abstand herstelle.

Paris empfängt am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) die Bayern.

Ligue 1 Wechselwunsch eingereicht? Wirbel um Mbappé in Spanien GESTERN AM 22:24

Das Hinspiel in München hatte PSG mit 3:2 gewonnen. Der in München überragende Torhüter Keylor Navas wurde in der Halbzeit ausgewechselt. Die Gründe blieben zunächst unklar.

Das könnte Dich auch interessieren: Bayern verpatzt Generalprobe für PSG-Duell

Große Emotionen: Mourinho unterbricht PK und gedenkt Prinz Philip

Champions League Kaum Zugeständnisse vom Verein: Warum Flicks Abgang logisch wäre GESTERN AM 21:42