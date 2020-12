"Das ist es, was ich mir am meisten wünsche", sagte der Brasilianer nach dem Champions-League-Sieg bei Manchester United (3:1) gegenüber "ESPN". Neymar spielte von 2013 bis 2017 zusammen mit Messi beim FC Barcelona.

In der TV-Sendung "Touche pas à mon poste" wurde der Vereinschef von Moderator Cyril Hanouna gefragt: "Wissen Sie, ob Messi zu PSG kommt?" Daraufhin antwortete Al-Khelaifi lachend: "Darüber kann ich nicht sprechen."

Angeblich soll Neymar seine Vertragsverlängerung in Paris sogar an einen Transfer von Messi knüpfen. Das berichtet "Mundo Deportivo". Bis 2022 läuft der Vertrag des 28-Jährigen noch. Laut dem Bericht der spanischen Zeitung stehen Messi und Neymar täglich in Kontakt.