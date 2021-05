Publiziert 17/05/2021 Am 13:24 GMT | Update 17/05/2021 Am 13:30 GMT

Bereits in der vergangenen Woche zeigte die Tendenz stark in Richtung Paris, nun können die Franzosen wohl bald Vollzug melden. Nach Informationen von Loïc Tanzi von "RMC Sport" haben sich Paris Saint-Germain und Julian Draxler am Montag auf eine Ausweitung des Vertrags um drei Jahre einigen können. Es fehle demnach nur noch die öffentliche Verkündung.

Draxler wäre nach der Saison ablösefrei gewesen. Dementsprechend wurde einigen Vereinen - darunter auch dem FC Bayern - Interesse am deutschen Nationalspieler nachgesagt. Für die Verlängerung bei PSG soll Draxler laut "L'Équipe" sogar ein höheres Angebot des deutschen Rekordmeisters abgelehnt haben. Statt der bisherigen sieben Milionen Euro verdiene Draxler nun etwas weniger.

Noch vor einigen Monaten standen die Zeichen beim Ex-Schalker klar auf Abschied. Doch unter dem neuen Trainer Mauricio Pochettino hatte er wieder mehr Spielzeit erhalten.

Dies sowie seine aus Frankreich stammende Freundin Sethanie Taing sollen den Ausschlag für die Entscheidung gegeben haben.

Draxler und PSG: Meistertitel in akuter Gefahr

Mit Paris gewann Draxler dreimal den französischen Meistertitel und stand in der vergangenen Saison im Finale der Champions League. Diese Spielzeit könnte weniger erfolgreich zu Ende gehen. PSG liegt ein Spiel vor dem Ende mit einem Punkt Rückstand hinter OSC Lille auf Platz zwei.

