Jonathan David erzielte das entscheidende Tor für die Gäste bereits in der 20. Minute. Superstar Neymar sah in der Schlussphase nach einem Gerangel die Gelb-Rote Karte (90.), ebenso wie sein Gegenüber Tiago Djalo (90.+1).

Lille setzte sich drei Punkte von PSG ab, die AS Monaco ist nach dem 4:0 (0:0) mit einem Tor von Kevin Volland gegen den FC Metz mit einem Zähler Rückstand auf Paris Tabellendritter. Kehrer stand nach auskurierten Adduktorenbeschwerden erstmals seit dem 27. Februar wieder in einem Ligaspiel in der Startelf, Draxler wurde in der 64. Minute eingewechselt.

(SID)

