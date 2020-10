Als doppelte Torschützen zeichneten sich Frankreichs Weltmeister Kylian Mbappé und der vom FC Everton ausgeliehene italienische Nationalspieler Moise Kean aus. Der 21 Jahre alte Mbappé traf in der 82. und 88. Minute, zuvor hatte der 20-Jährige Kean in der 3. und 23. Minute die Erfolgsspur gelegt. Der deutsche Nationalspieler Julian Draxler stand bei PSG in der Startelf, wurde aber in der 59. Minute gegen Ander Herrera ausgewechselt.