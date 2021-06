Publiziert 25/06/2021 Am 21:50 GMT

Der Kontrakt des 22 Jahre alten Angreifers läuft 2022 aus, Gerüchte um einen Wechsel zu Real Madrid oder zum FC Liverpool halten sich hartnäckig.

Kylian Mbappé gilt aktuell als einer der besten Stürmer der Welt. Seit seinem Wechsel von der AS Monaco zu PSG im Sommer 2017 erzielte er in 171 Partien für den Hauptstadt-Klub 132 Tore und bereitete 61 Treffer vor.

In der abgelaufenen Saison war er in 47 Spielen an 53 Treffern beteiligt (42 Tore, 11 Vorlagen).

Aktuell spielt Mbappé, der 2018 mit Frankreich Weltmeister wurde, mit der Equipe Tricolore bei der EM und steht dort im Achtelfinale. In der Runde der letzten 16 geht es am Montag gegen die Schweiz (21:00 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de).

(SID)

