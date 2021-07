Update 02/07/2021 Am 07:05 GMT

Dem Bericht zufolge lehnte Ramos zuvor die Angebote von zwei Premier-League-Vereinen ab. Dabei dürfte es sich um die beiden Klubs aus Manchester gehandelt haben, die ebenfalls Interesse an Ramos gehabt haben sollen und in den letzten Tagen immer wieder mit ihm in Verbindung gebracht worden sind.

Im Vorfeld schrieb "Le Parisien", dass sich der Bruder sowie der Berater des 35-Jährigen derzeit in Paris befinden, um mit den PSG-Bossen den Vertrag auszuhandeln - offenbar mit Erfolg.

Bereits vergangene Woche berichtete der spanischen Sender "Cadena COPE", dass Ramos einigen Mitspielern bei Real Madrid verraten habe, dass er kommende Saison bei Paris Saint-Germain spielen wird.

Der Innenverteidiger soll von der Idee begeistert sein, an der Seite von Neymar zu spielen. Zudem sei der Spanier von dem Lebensstil in Paris angetan und ist offenbar der Meinung, dass sich seine Familie in der französischen Hauptstadt wohlfühlen würde.

Der Transfer könnte schon bald offiziell verkündet werden. Nach Georginio Wijnaldum, der vom FC Liverpool in die französische Hauptstadt wechselte und einen Vertrag bis 2024 unterschrieb , wäre Ramos der zweite namhafte Neuzugang bei PSG.

