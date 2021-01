Es sei von vorne herein schwer gewesen, Tuchels Vertrag im Sommer zu verlängern. "Ich glaube nicht, dass es für Tuchel eine Überraschung war. Es war nicht das erste Mal, dass wir die Situation gemeinsam diskutierten. Vielleicht hat er mich nicht mehr verstanden...", so der PSG-Sportdirektor.

Von 2018 bis 2020 hatte der Deutsche den französischen Hauptstadtklub trainiert. Die Ideen und Pläne Tuchels hatten am Ende aber einfach "nicht so richtig" gepasst, ergänzte Leonardo in dem Interview.