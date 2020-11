Dass über den längst nicht mehr unumstrittenen Tuchel dunkle Wolken aufziehen, war am Freitagabend im Stade Louis II vor allem Volland geschuldet. Mit seinem Doppelpack (52./65.) sowie dem stark herausgeholten Elfmeter zum Siegtreffer von Cesc Fabregas (84.) - der Ex-Dortmunder Abdou Diallo sah dabei Rot - drehte der frühere Leverkusener das Spiel fast im Alleingang. "Das hat mich nicht überrascht. Ich weiß, was Kevin dem Team geben kann", sagte Monacos Trainer Niko Kovac.

PSG, das zuvor acht Ligaspiele in Serie gewonnen hatte, verdaddelte die von Weltmeister Kylian Mbappe (25./37., Elfmeter) per Doppelpack erzielte Führung dramatisch leichtfertig, was Tuchel während Halbzeit zwei überaus mies gelaunt in seinem Trainerstuhl zusammensacken ließ. "Wir haben die Kontrolle verloren, komplett aufgehört, Fußball zu spielen", sagte Tuchel: "Es ist immer möglich, ein Spiel zu verlieren. Aber so? Das ist seltsam."