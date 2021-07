Publiziert 05/07/2021 Am 08:09 GMT

Der 180-malige Nationalspieler Spaniens wollte Real Madrid ursprünglich nicht verlassen, doch seinem Wunsch nach einem Zweijahres-Vertrag kamen die Königlichen nicht nach. Dementsprechend kann Ramos ablösefrei wechseln. Nach einer Saison ohne Titel, an deren Ende auch Trainer Zinedine Zidane seinen Posten geräumt hatte, ist dieser Wechsel der zweite große Abgang bei Real.

Neben Ramos könnte PSG in den kommenden Tagen einen weiteren prominenten Zugang vermelden: Laut "Le Parisien" steht auch Achraf Hakimi vor einem Wechsel in die französische Hauptstadt. Für den Außenverteidiger von Inter Mailand wäre aber eine Ablösesumme von rund 70 Millionen Euro an den italienischen Meister fällig.

