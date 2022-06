Darauf zu sehen: Ribéry und Messi unterhielten sich gut gelaunt auf der Dachterasse des Ushuaia Ibiza direkt am Strand der spanischen Insel, verstanden sich demnach prächtig. Auch Cesc Fabregas, Luis Suárez und Ferran Torres feierten auf der Party des französischen Musikers, der unter anderem mit "Memories", "Titanium" oder "Without You" mehrere Welt-Hits produzierte.

Auf dem Feld standen sich Ribéry und Messi in ihrer Karriere viermal gegenüber - unter anderem beim 4:0 des Rekordmeisters im Halbfinale der Champions League 2012/2013 in der Allianz Arena. Im Rückspiel saß Messi über 90 Minuten auf der Bank. Als sich Bayern und Barça drei Jahre später erneut im Halbfinale der Königsklasse gegenüberstanden, fehlte der Franzose mit Sprunggelenksproblemen.

Ad

Inzwischen trennten sich die sportlichen Wege der beiden allerdings: Messi steht vor seiner zweiten Spielzeit beim französischen Meister Paris Saint-Germain. Ribéry spielt derweil seit der vergangenen Saison in Italien bei US Salernitana und hat dort noch einen Vertrag bis 2023.

Serie A Lukaku-Rückkehr zu Inter perfekt: "Der verlorene Sohn ist zurück" VOR 15 STUNDEN

Über den Weg laufen dürften sich Messi und Ribéry in Zukunft dennoch häufiger: Beide folgten sich nach der Party gegenseitig auf Instagram.

2013 bezwang Franck Ribery den FC Barcelona um Lionel Messi mit dem deutschen Rekordmeister 4:0 in der Allianz Arena zu München Fotocredit: Getty Images

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Klartext von Hoeneß: Barça kann sich Lewandowski-Angebote sparen

Bundesliga Mané-Transfer: Hoeneß schwärmt von Salihamidzic VOR 17 STUNDEN