Am 14. August lud Paris Saint-Germain seine Fans in den Prinzenpark ein. Eine Show-Trainingseinheit stand an und die offizielle Vorstellung der Neuzugänge. Jede Menge illustre Namen tummelten sich da im Mittelkreis: Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos und Lionel Messi.

Ramos und Messi standen nebeneinander und nahmen sich öffentlichkeitswirksam auch mal kurz in den Arm. Ein seltsames Bild nach so vielen unerbittlichen Duellen in den Clásicos zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid, in denen Messi und Ramos mitunter heftig aneinandergerieten.

"Nach so vielen Spielen, in denen wir Rivalen waren, nach so vielen Kämpfen auf dem Platz, war es am Anfang schon seltsam, mit Sergio in der gleichen Kabine zu sitzen und das gleiche Trikot zu tragen", sagte Messi der spanischen Zeitung "Marca".

Man habe sich aber schnell aneinander gewöhnt, versichert der Argentinier. "Wir haben uns immer gegenseitig respektiert und auch mal das eine oder andere Wort gewechselt vor oder nach den Spielen. Das hat es für beide einfacher gemacht", sagte Messi.

Gemeinsam für PSG: Sergio Ramos (2v.r.) und Lionel Messi (r.) Fotocredit: Getty Images

Lionel Messi: Sergio Ramos ist ein großartiger Kerl

Ramos als Teamkollegen zu haben, sei "spektakulär", so Messi. "Ich kannte ihn ja schon ein bisschen und habe von meinen ehemaligen Barça-Kollegen, die mit Sergio in der spanischen Nationalmannschaft gespielt haben, viel Positives über ihn gehört. In Paris habe ich ihn besser kennengelernt und muss sagen, er ist ein großartiger Kerl."

Gemeinsam mit Ramos und seinen Stürmer-Kollegen Kylian Mbappé und Neymar will Messi den PSG-Fans in der laufenden Saison den Champions-League-Pokal schenken. "Wir gehören sicher zu den Favoriten, aber da gibt es noch jede Menge andere Teams: Manchester City, Bayern München, Real Madrid, Atlético Madrid", erklärt Messi.

Manchester United fehlt in seiner Aufzählung. Dennoch ist Messi sehr angetan von dem, was Cristiano Ronaldo für die Red Devils leistet. "Cristiano kennt den Klub natürlich gut, aber es ist lange her, dass er für United gespielt hat. Daher ist es sehr beeindruckend, wie er sich jetzt wieder angepasst hat. Er hat sofort wieder seine Tore geschossen."

Die Duelle mit Ronaldo in LaLiga hat Messi in guter Erinnerung. "Es ist zwar schon eine Weile her, dass wir in der gleichen Liga gegeneinander gespielt haben. Wir haben für unsere Teams gekämpft und auch individuell gegeneinander, wenn es ums Toreschießen ging. Das war eine tolle Zeit, auch für die Fans. Unser Duell wird seinen Platz finden in der Geschichte des Fußballs."

