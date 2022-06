Nach einer enttäuschenden Saison mit lediglich einem Titel steht Pochettino in der Stadt der Liebe vor dem Aus, eine Trennung scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Zuletzt zählte der Argentinier trotz der Meisterschaft nicht zu den fünf Nominierten bei der Wahl zum Trainer des Jahres in Frankreich.

Die Verantwortlichen denken laut "Telegraph" daher "ernsthaft" über eine Verpflichtung des zweimaligen Champions-League-Siegers nach. Bereits Anfang Mai hatte die "Sport Bild" berichtet, die PSG-Bosse wollen im Juni eine Entscheidung fällen. Allerdings unterschrieb Mourinho im vergangenen Sommer einen Dreijahresvertrag in Rom, das Arbeitspapier in Italien läuft noch bis zum Sommer 2024.

Dennoch könnte ein Wechsel nach Frankreich für den Portugiesen einen besonderen Reiz ausmachen. In England, Spanien, Italien und Portugal gewann er als Trainer bereits die Meisterschaft. In der Ligue 1 arbeitete der Mann aus Setúbal dagegen noch nie. Mit dem französischen Starensemble könnte er in der kommenden Spielzeit zudem nach seinem dritten Champions-League-Titel greifen. Mit Porto (2004) und Inter Mailand (2010) gewann Mourinho bereits den Henkelpott.

Im Mai fügte der Star-Trainer seiner Trophäensammlung einen weiteren internationalen Titel hinzu: In seiner ersten Saison bei der Roma führte er den Traditionsklub auf Rang sechs in der Serie A - und gewann die Conference League im Endspiel von Tirana gegen Feynoord Rotterdam (1:0).

"Campeones": Roma-Spieler entführen Mourinho aus Pressekonferenz

