"Ich respektiere die Fans und die Mannschaft, 60 bis 70 Prozent der Senegalesen wollen, dass ich Liverpool verlasse", führte der 30-Jährige auf der Medienrunde am Freitag aus. Eine klare Andeutung seitens Mané, über die sich die Verantwortlichen des FC Bayern freuen dürften.

Der deutsche Rekordmeister zeigt sich nämlich seit mehreren Wochen an den Diensten des Liverpool-Angreifers interessiert und sei laut Berichten von "Sky" bereits mit dessen Berater in Kontakt getreten. Mané soll dieses Interesse sogar erwidern und könnte zum nächsten Weltstar in den Reihen der Bayern werden