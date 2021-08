Mit seinen Vorlagen zum 1:0 und zum 2:1 sowie seinen Treffern zum 3:1 und 5:1 machte Erling Haaland das Topspiel am Samstag gegen Eintracht Frankfurt zu seiner eigenen Show. Der Norweger war der überragende Mann auf dem Platz und hatte auch am vierten Dortmunder Treffer maßgeblichen Anteil. Sein verunglückter Schuss vor dem 4:1, der schließlich bei Torschütze Giovanni Reyna landete, wurde jedoch offiziell nicht als Assist.

Das war am Ende aber nicht viel mehr als eine Randnotiz. Auch so gebührten Haaland die Lobeshymnen. Trainer Marco Rose sagte nach dem Spiel: "Er ist ein unglaublicher Teamspieler. Erling hat zwei Tore und zwei Vorlagen geliefert, da darf er sich auch mal feiern lassen."

Auch Kapitän Marco Reus lobte Haaland für seine Qualitäten: "Den Jungen kannst du hoch anspielen, du kannst ihn tief anspielen. Er ist schon ein Paket." Zugleich warnte der Mittelfeld-Star aber auch vor zu großen Worten: "Man muss immer vorsichtig sein, dass man ihn nicht zu hoch lobt."

Leichtathletik Historisch! Ansah-Peprah schnellster Deutscher jemals über 100 m VOR 5 STUNDEN

Zum Spiel sagte Reus: "Es war keine optimale Vorbereitung, aber wenn man sich die Namen anschaut, die heute auf dem Platz standen, ist da schon Qualität. Man hat heute gesehen, dass wir noch lange nicht da sind, wo wir sein wollen." Auf eine Kampfansage in Richtung Meisterschaftskampf wollte er dennoch verzichten.

Enttäuschung herrschte dagegen natürlich bei der Eintracht. Trainer Oliver Glasner analysierte frustriert: "Wir haben zu wenig Zugriff bekommen, haben unsere Ideen nicht umsetzen können. Wir waren zu langsam, zu schläfrig und mit dem hohen Tempo zu überfordert."

Eurosport.de mit den Stimmen zum Topspiel des 1. Spieltags zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt.

BVB - Eintracht Frankfurt: Die Stimmen zum Spiel

Marco Reus (Borussia Dortmund)

... zum Spiel: "Es war keine optimale Vorbereitung, aber wenn man sich die Namen anschaut, die heute auf dem Platz standen, ist da schon Qualität. Man hat heute gesehen, dass wir noch lange nicht da sind, wo wir sein wollen. Frankfurt hat in der zweiten Halbzeit zu viele Möglichkeiten gehabt, da waren wir nicht kompakt genug. Aber trotzdem: Wir sind unheimlich glücklich, heute mit den Fans im Rücken gewonnen zu haben."

... zu seinem Tor: "Besser kann man ihn nicht vorlegen, das war super. Ich muss ihn quasi nur noch reinschieben."

... zur Nationalmannschaft: "Natürlich habe ich Lust, wir werden sicherlich Kontakt haben – die nächsten Länderspiele stehen an, dann werden wir sehen. Aber es ist immer eine Ehre, für Deutschland zu spielen."

... zur Meisterschaft: "Für eine Kampfansage ist es viel zu früh. Wenn man bei Borussia Dortmund spielt, dann brauchen wir aber nicht über zweite oder dritte Plätze sprechen. Ich habe schon oft genug gesagt, dass es nur über Bayern geht. Wenn wir die Möglichkeit haben und stabil bleiben, ist einiges drin."

... zu Haaland: "Man muss immer vorsichtig sein, dass man ihn nicht zu hoch lobt. Aber: Den Jungen kannst du hoch anspielen, du kannst ihn tief anspielen. Er ist schon ein Paket. Er kann sich dann auch gerne feiern lassen. Wir brauchen ihn gesund, dann kann er machen, was er will. Wir hoffen, dass er solche Leistungen weiterhin zeigt."

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund)

... zu Haaland: "Er ist ein unglaublicher Teamspieler. Ich finde es aber genauso wichtig, dass sich unser Kapitän hier stellt und Konstanz fordert. Ich glaube, am Ende funktioniert es immer über das Team. Erling hat zwei Tore und zwei Vorlagen geliefert, da darf er sich auch mal feiern lassen."

... zum Supercup: "Wir können uns mit der besten Mannschaft Deutschlands messen. Wir haben einen Tag weniger Regeneration, ich glaube nicht, dass bis dahin wieder Spieler dazukommen. Dieses Spiel trägt dazu bei, dass wir möglicherweise konstanter werden."

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt)

... zum Spiel: "Wir müssen anerkennen, dass wir in dieser Verfassung keine Chance hatten. Wir haben uns drei Tore selbst eingeschenkt mit Ballverlusten. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht und hatten gute Szenen in der Offensive. Aber insgesamt haben wir zu viele Fehler gemacht. Wir müssen uns deutlich verbessern."

... zur Defensive: "Es macht niemand absichtlich, aber beim ersten und dritten Gegentor verliert jeweils ein Innenverteidiger den Ball. Solche Fehler sind uns zu häufig passiert."

... zur Einstellung: "Wir haben zu wenig Zugriff bekommen, haben unsere Ideen nicht umsetzen können. Wir waren zu langsam, zu schläfrig und mit dem hohen Tempo zu überfordert. Es ist frustrierend so viel gegen den Ball arbeiten zu müssen."

... Ausblick: "Der Start ist missglückt, aber wir dürfen den Kopf nicht in den Sand setzen. Wir müssen Struktur in unser Spiel bekommen."

Markus Krösche (Sportvorstand Eintracht Frankfurt)

... zum Spiel: "Wir haben zu viele Fehler gemacht, das ist gegen Dortmund tödlich – die bestrafen das sofort."

... zum Zweikampfverhalten: "Wir sind nicht konsequent genug, wir wollen den Zweikampf nicht gewinnen und lassen den Gegner gewähren. Wir sind überhaupt nicht zufrieden mit dem Saisonstart. Das war ein Rückschlag, aber wir müssen die Ruhe behalten, wir wissen jetzt, woran wir arbeiten müssen."

... Ausblick: "Wir haben noch 33 Spieltage und müssen viele Dinge besser machen."

Das könnte Dich auch interessieren: Haaland-Show bei Schützenfest: BVB fertigt schwache Frankfurter ab

Nagelsmann moniert: "Gladbach hatte zu viele Chancen"

Olympia - Leichtathletik Olympiasieger Jacobs feiert Dopingbefund bei britischem Sprinter: "Da musste ich lächeln" VOR 11 STUNDEN