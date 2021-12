"Ich würde lieber weniger Tore schießen und die Liga und die Champions League gewinnen", erklärte der pfeilschnelle Angreifer seine derzeitigen Zweifel an seinem Engagement beim französischen Hauptstadt-Klub.

"Letztes Jahr war gut für mich, ich habe 40 Tore erzielt, aber wir haben weder die Liga noch Champions Legaue gewonnen", sagte Mbappé und fügte hinzu: "Es war eine gute Saison, aber man kann sie nciht genießen. Titel sind das Wichtigste."

PSG-Sportdirektor Leonardo scheint derweil den Kampf um einen Verbleib des Stürmers noch nicht aufgegeben zu haben. "Kylian Mbappé ist einzigartig. Er ist anders, einzigartig ung gut. Sie wissen, was wir wollen, das ist klar. Wir werden sehen", sagte er im Rahmen eines Vortrags an der Sorbonne-Universität in Paris und deutete an, dass man den Stürmer halten wolle.

Der Weltmeister, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, darf ab Januar offiziell Gespräche mit neuen Vereinen starten.

Außerdem äußerte sich Mbappé über seine persönliche Einstellung zu dem Thema Druck auf dem Spielfeld. "Ich muss den Druck spüren, Herausforderungen suchen, ich wollte schon immer die Verantwortung auf meinen Schultern tragen. Auch wenn es manchmal in Enttäuschung endet, will ich unter Druck sein. Es ist ein Lernprozess, ich verstecke mich niemals" und ergänzte: "Wir lieben es Spiele unter hohem Druck zu spielen, wo jeder zuschaut, ich sehe Druck als etwas Positives."

