2019 hatten die Engländer Kean von Juventus für 27,5 Millionen Euro gekauft. Ein Jahr später spielte der junge Stürmer dann eine Saison auf Leihbasis für PSG. 41 Spiele absolvierte Kean damals für die Franzosen und erzielte 17 Tore.

Auch wegen dieser Leistungen können sich die PSG-Bosse angeblich vorstellen, dass der 22-Jährige die große Lücke, die Mbappé wohl hinterlassen wird, teilweise schließen kann. Somit könnte es für Kean zu einer Rückkehr nach Frankreich kommen.

Eigentlich ist der Italiener bis 2023 an Juve ausgeliehen, unter bestimmten Bedingungen tritt aber schon in diesem Sommer eine Kaufpflicht in Kraft, heißt es. Dann müsste die Alte Dame 28 Millionen Euro an Everton überweisen.

Doch in Turin konnte sich Kean überhaupt nicht durchsetzen. In dieser Saison bestritt der Angreifer 40 Spiele für Juve, erzielte jedoch nur sechs Tore. Daher wollen die Italiener Kean eigentlich nicht behalten. Das angebliche Interesse von PSG kommt somit gelegen.

Eurosport-Einschätzung: Der Weggang von Mbappé, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, ist so gut wie sicher. Bei PSG wird also ein neuer Offensivakteur gesucht. Mit Kean, der während seiner Leihe in Paris ansprechende Leistungen zeigte, steht ein relativ kostengünstiger Ersatz parat. PSG wird sich im Klaren sein, dass es kaum möglich ist, Superstar Mbappé Eins zu Eins zu ersetzen. Der Weltmeister von 2018 schoss alleine in dieser Saison 35 Tore, dazu legte er 23 Treffer auf. Deshalb wäre ein junger Stürmer wie Kean, der noch Entwicklungspotenzial hat und bereits in großen Vereinen spielte, sicherlich eine gute Option.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 60 Prozent

