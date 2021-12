PSG-Coach Mauricio Pochettino musste weiterhin auf Offensivstar Neymar verzichten. Lionel Messi und Kylian Mbappé waren beide von Beginn an mit von der Partie. Bei Monaco stand Alexander Nübel als einziger von drei Deutschen auf dem Platz. Kevin Volland fiel gelbgesperrt aus und Ismail Jakobs saß auf der Bank.

Monaco kam mit einer Menge Schwung und hohem Pressing in die Partie. Gleich zu Beginn der Partie hätte Wissam Ben Yedder die Monegassen in Führung bringen können, scheiterte jedoch am Pfosten (2.). Auf der anderen Seite fand Ángel di Marias gefährliche Flanke mit dem Außenrist keinen Abnehmer im Strafraum (4.). Paris übernahm nach und nach die Kontrolle über das Spielgeschehen. Georginio Wijnaldum zog die Kugel aus vielversprechender Position über Alexander Nübels Kasten (7.). Wenig später verursachte Djibril Sidibé gegen di Maria einen Elfmeter, den Kylian Mbappé souverän verwandelte (12.).

Das Spiel schlief ein wenig ein. Paris stand kompakt und Monaco versuchte viel, war aber nicht zielstrebig genug. Sofiane Diop verpasste den Abschluss im Fünfmeterraum nach starker Kopfballablage von Ben Yedder und auch Guillermo Maripan brachte das Spielgerät aus aussichtsreicher Position nicht aufs Tor (24., 26.). Auch Diops Versuch aus der zweiten Reihe wurde abgefälscht und flog gefährlich über Gianluigi Donnarummas Tor (29.). Paris ließ wenige klare Torchancen zu und verteidigte kompakt. Kurz vor der Pause nutze dann Mbappé nach Zuspiel von Lionel Messi einen fatalen Fehlpass von Youssouf Fofana und erhöhte für PSG (45.).

Auch in Hälfte zwei war es das Team von Kovac, das die erste Torchance verbuchte. Aleksandr Golovin prüfte Donnarumma aus der Distanz (53). Diop fand Aurelien Tchouameni mit einer Flanke, seine Kopfballablage in die Mitte wurde aber von Paris geklärt (59.). Die Partie bot wenig Chancen, Monacos Offensive war in der zweiten Hälfte kaum zu sehen. Nachdem Messi im Sprint von Maripan gefoult wurde zog der Argentinier den daraus resultierenden Freistoß knapp über das Tor (65.). Wenig später tauchte Messi nach ansehnlichem Doppelpass mit Mbappé in Monacos Strafraum auf, verfehlte das Tor jedoch am zweiten Pfosten (71.).

Aus dem Spiel ging bei Monaco nichts mehr. Nach einem Freistoß von Golovin stieg Maripan am höchsten, konnte Donnarumma mit dem Kopf aus 14 Metern jedoch nicht überwinden (77.). Anschließend war es wieder Messi, der den dritten Treffer für Paris auf dem Fuß hatte, seinen Lupfer jedoch rechts neben das Tor setzte (79.). Für Monaco wertete Golovin die Torschussstatistik mit zwei Versuchen aus der Distanz in der Schlussphase auf (90., 90.+2). Paris siegte verdient im heimischen Prinzenpark.

Das fiel auf: Messi und Mbappé glänzen

Nachdem Messi und Mbappé den FC Brügge unter der Woche in der Champions Leauge bereits im Alleingang zerlegt hatten, waren es auch heute die beiden Akteure, die für die meiste Gefahr sorgten. Mbappé machte vor allem in der ersten Halbzeit ordentlich Dampf und leitete viele Angriffe über die linke Seite ein. Seine Leistung krönte er mit einem Doppelpack. Messi bereitete den zweiten Treffer des Franzosen vor und verbuchte im Zusammenspiel mit Mbappé weitere Großchancen. Ein Treffer blieb dem Argentinier heute jedoch verwehrt.

Statistik: 100

Kylian Mbappé erzielte sein 100. Für Paris Saint-Germain in der Ligue 1. Er ist der jüngste Erstliga-Spieler seit 1950, dem das für ein einziges Team gelingt.

