Einen Grund dafür hat er auch. "Ihre Saison ist kürzer, also würde ich drei Monate Urlaub bekommen", scherzte Neymar: "Ich würde noch viele Jahre spielen."

Generell denke er aber noch nicht an ein Karriereende, stellte der 30-Jährige klar. Neymars aktueller Vertrag bei PSG endet 2025.

"Mein Vertrag mit Paris läuft, bis ich 34 bin. Also werde ich [mindestens] bis dahin spielen", meinte Neymar.

Bei seiner Entscheidung über das Karriereende spiele auch seine mentale Gesundheit eine entscheidende Rolle, so der Superstar in dem Twitch-Stream : "Ehrlich gesagt, werde ich spielen, bis ich mental müde bin. Wenn meine mentale Gesundheit in Ordnung ist und mein Körper auch. Körperlich werde ich wohl noch ein paar Jahre durchhalten. Aber meine mentale Gesundheit ist das Wichtigste."