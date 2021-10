Als Lionel Messi den mit einem weißen Oberteil bekleideten Flitzer bemerkte, drehte der Argentinier direkt ab und stoppte den durchaus aussichtsreichen Angriff seiner Mannschaft.

Dabei hatte Messi noch Glück, denn mit etwas Pech hätte ihn der Flitzer gar umrennen können. Als das Spiel unterbrochen war, ging der Mann auf Messi zu und wollte offenbar mit ihm reden, doch der sechsmalige Weltfußballer war sichtlich genervt von dieser Aktion und wendete sich, nachdem er ihm kurz ins Gesicht geschaut hatte, von ihm ab.

Kurze Zeit später stürmten bereits zahlreiche Ordner und Sicherheitskräfte auf den Platz, um den Flitzer abzuführen. Dieser ließ sich ohne Gegenwehr festnehmen. Was der Flitzer genau wollte, ist unklar.

Besonders bitter für die Pariser, die zu diesem Zeitpunkt bereits in Unterzahl spielten: Dieser Angriff hätte durchaus Gefahr bringen können. Zwar sahen sich in dieser Situation vier PSG-Akteure sieben Gegenspieler gegenüber, jedoch war Messi zum Zeitpunkt der Unterbrechung gerade dabei, zwei OM-Profis auf sich zu ziehen, was wiederum Freiräume für die Mitspieler ergeben hätte. Doch daraus bekanntlich nichts.

PSG rettet einen Punkt in Unterzahl

Für Paris war das 0:0 in Unterzahl dennoch ein Erfolg. Die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino ist mit 28 Punkten weiter Tabellenführer und hat sieben Punkte Vorsprung auf den ärgsten Verfolger, RC Lens.

Marseille rangiert mit einer Partie weniger auf Platz vier (18 Punkte).

