Am 23. Spieltag der Ligue1 kam es abermals zum Aufeinandertreffen zwischen Vorjahresmeister OSC Lille und aktuellem Tabellenführer Paris Saint Germain. Das Team aus Paris rund um Lionel Messi musste zuletzt eine bittere Pokalniederlage einstecken und hoffte nun auf Wiedergutmachung in der Liga.

Doch es waren die Hausherren aus Lille, die zunächst den Ton angaben. Bereits nach wenigen Minuten tauchte Hatem Ben Arfa vor dem Tor auf und konnte erst im letzten Moment geblockt werden (7.). Doch kurz darauf leistete sich Lille-Torhüter Ivo Grbić sein erstes Blackout am heutigen Tag. Nach einer flachen Hereingabe von Nuno Mendes rutschte der Ball durch seine Hände, direkt vor die Füße von Danilo Pereira, der zum frühen 1:0 abstaubte (10.). Aber Lille gab nicht auf und erzielt nach einer sehenswerten Vorarbeit von Ben Arfa, der im Dribbling mehrere Gegenspieler austanzte, wenig später den hochverdienten Ausgleich durch Sven Botman (28.). Die Antwort der Gäste folgte jedoch postwendend, unter das erneut unter gehöriger Mithilfe von Torwart Grbić. Nach einem Eckball verschätzte sich der Keeper komplett und griff wieder am Ball vorbei. In der Mitte stand Presnel Kimpembe völlig blank und schob ins leere Tor ein (32.). Wenige Minuten vor der Pause legte Lionel Messi dann noch das 3:1 nach. Wieder war die Entstehung sehr unglücklich für die „Doggen, denn obwohl Botman per Tackling vorerst klärte, landete der Abpraller genau bei Messi, der sehenswert per Heber verwandelte (38.). Unmittelbar vor der Pause dann noch ein weiteres Ausrufezeichen durch Messi der einen Freistoß an den Querbalken setzte (45.).

In der zweiten Halbzeit gelang es PSG dann früh, die Partie für sich zu entscheiden. Mit einem unglücklich abgefälschten Schuss aus der zweiten Reihe sorgte Danilo für die Vorentscheidung (52.). Beflügelt von diesem Treffer und der komfortablen Führung spielte Paris danach frei auf und kam zu zahlreichen Möglichkeiten. Schließlich erzielte Kylian Mbappé mit einem wunderschönen Schlenzer in die lange Torecke den 5:1 Endstand für PSG – gleichzeitig sein 11. Saisontor. Kurz vor Schluss hatte Lille durch Angel Gomes noch die Möglichkeit zu verkürzen (88.) aber auch diese Chance blieb ungenutzt. Unter dem Strich ein gebrauchter Abend für den OSC Lille, der sich durch individuelle Fehler bereits früh im Spiel heute die mögliche Chance zunichtemachte. Paris marschiert weiter ungefährdet an der Tabellenspitze.

Das fiel auf: Der rabenschwarze Tag des Ivo Grbić

Es war eines dieser Spiele, bei dem der Torwart im Nachhinein wohl lieber in der Kabine geblieben wäre. Mit zwei groben Patzern zum 0:1 und 1:2 bescherte der Keeper dem Gegner PSG zwei Tor-Geschenke und brachte sein Team so wiederholt in vermeidbaren Rückstand.



Die Statistik: 7

Bereits sieben Mal in dieser Saison scheiterte Lionel Messi am Aluminium. Auch heute krachte ein sehenswerter Freistoß des Argentiniers wieder an die Querlatte.

Der Tweet zum Spiel:

Auch wenn es zu Beginn des Spiels gar nicht danach aussah - Am Ende überrollt PSG den OSC Lille regelrecht mit einem 5:1, bei dem sich auch Lionel Messi und Kylian Mbappé mit sehenswerten Toren in die Schützenliste eintragen konnten.

