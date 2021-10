Das Starensemble von Paris St.-Germain hat dank einer späten Aufholjagd das Kräftemessen mit dem französischen Fußball-Meister OSC Lille gewonnen.

Der Spitzenreiter aus der Hauptstadt siegte am Freitagabend gegen den Titelverteidiger nach Rückstand noch 2:1 (0:1) und kann sich nun in Ruhe auf das Champions-League-Rückspiel bei RB Leipzig am Mittwoch (21:00 Uhr im Liveticker ) vorbereiten.