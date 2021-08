Während Lionel Messi nicht von Beginn an zu seinem Debüt kam, durfte Kylian Mbappé in seinem vielleicht letzten Einsatz für Paris Saint-Germain von Beginn an ran. Der französische Nationalspieler ließ sich auch nicht von den Wechselgerüchten beirren und köpfte bereits nach einer Viertelstunde nach Vorarbeit Di Marías zur 1:0-Führung ein (15.). PSG dominierte bis kurz vor der Pause das Geschehen beinahe nach Belieben, bis die Hausherren kurz vor der Pause besser in die Partie kamen und durch Moreto Cassamá beinahe ausglichen. Doch sein Versuch aus dem Stand touchierte lediglich den linken Pfosten (41.).

Nur wenige Minuten nach dem Seitenwechsel kam Reims zum vermeintlichen Ausgleich, doch der Treffer Marshall Munetsis wurde nach mehreren Minuten per Hilfe des VAR zurückgenommen. Munetsi stand knapp im Abseits (51.). Nach dem vermeintlichen Ausgleich übernahm PSG wieder das Kommando und erzielte nach einer guten Stunde die Vorentscheidung. Erneut war es Mbappé, der nach einem Konter und einem perfekten Zuspiel von Rechtsverteidiger Achraf Hakimi den Ball nur noch über die Linie drücken musste (63.).

Kurz darauf war es dann so weit: Neymar verließ den Platz und für ihn kam Lionel Messi ins Spiel, dem allerdings insgesamt heute noch nicht viel gelang (66.).

Ligue 1 Vor Spiel in Reims: PSG-Coach deutet Messi-Debüt an VOR 13 STUNDEN

Reims gab sich bis in die Schlussminute nicht auf, doch auch die letzte Chance der Hausherren durch Mitchell van Bergen konnte von Keylor Navas entschärft werden (90.+6).

Die Stimmen:

Mauricio Pochettino (Trainer PSG): "Kylian Mbappé ist unser Spieler. Sie wissen, dass es im Fußball viele Gerüchte gibt. Unser Präsident und unser Sportdirektor haben sich klar ausgedrückt. Er ist bei uns. Ich bin darüber sehr glücklich, er ist einer der wichtigsten Spieler der Welt."

Der Tweet zum Spiel:

Der Moment, auf den jeder wartete. Messi kommt für Neymar und feiert sein Debüt für PSG.

Das fiel auf: Cheftrainer coacht auf der Tribüne

Obwohl keine Sperre bekannt war, verfolge Reims-Cheftrainer Oscar Garcia das Spiel von der Tribüne. Von dort war er mit einem Co-Trainer verbunden und gab Anweisungen an die Mannschaft weiter. Doch auch der vermeintlich bessere Überblick nutzte ihm und seinem Team nichts. Reims geht sieglos in die erste Länderspielpause der laufenden Saison.

Die Statistik: 4

PSG startet mit der optimalen Ausbeute und vier Siegen aus den ersten vier Spielen in die neue Saison. Gegen den heutigen Gegner blieb man dabei erstmals ohne Gegentreffer. Für Paris war es zudem der vierte Erfolg über Reims in Serie – alle ohne einzigen Treffer für Reims.

Das könnte Dich auch interessieren: Warum ganz Dortmund "Maschine" Haaland feiert

Eingebauter Magnet im Fuß: Nagelsmann schwärmt von Bayern-Juwel

La Liga Real erhöht Angebot: Transfer offenbar kurz vor dem Abschluss 27/08/2021 AM 06:23