Messi hat nach Klubangaben einen Schlag aufs linke Knie bekommen, eine MRT-Untersuchung bestätigte am Dienstag "die Anzeichen einer Knochenprellung". Das gab PSG bekannt. In den nächsten 48 Stunden solle es ein Update geben, am Donnerstag sollen weitere Untersuchungen folgen.

Dies könnte auch der Grund für die vorzeitige Auswechslung beim 2:1-Sieg gegen Olympique Lyon gewesen sein. Messis Landsmann Mauricio Pochettino hatte ihn am Sonntag in der 76. Minute vom Platz genommen , der Neuzugang aus Barcelona schien dem Trainer den Handschlag zu verweigern und handelte sich danach einen Rüffel von seinem Chef ein.

"Wir waren zufrieden mit seiner Leistung, er hat in der ersten Hälfte sehr gut gespielt. Er hat nur ein Tor verpasst", sagte Pochettino am Dienstag. Messi habe 76 Minuten gespielt, "und aufgrund aller Informationen, die uns zur Verfügung standen, haben wir ihn ausgewechselt. Natürlich wollen alle Champions immer durchspielen, das verstehe ich".

Der Argentinier wartet noch auf sein erstes Tor für Paris.

(mit SID)

