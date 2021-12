Man habe trotz der bekannten körperlichen Probleme einfach "nicht damit gerechnet, vier oder fünf Monate ohne Ramos auskommen zu müssen", meinte der Brasilianer weiter.

Der spanische Weltmeister von 2010 fiel wegen einer Wadenverletzung und muskulären Problemen langfristig aus. Lediglich 135 Minuten stand Ramos für PSG auf dem Platz.

Nun hoffen die Franzosen, dass ihr als Abwehrboss eingeplanter Neuzugang von Real Madrid häufiger zur Verfügung steht. "Was Präsenz, Mentalität und Persönlichkeit angeht, wäre es wichtig, ihn in der Rückrunde bei uns zu haben", so Leonardo.

Auch der Trainerposten war in dem Interview ein Thema. Dabei stellte der Sportdirektor des Scheichklubs erneut klar, dass es nie Kontakt zu Zinédine Zidane gegeben habe.

Leonardo hat noch Hoffnung bei Kylian Mbappé

"Wir haben Zidane oder einen anderen Trainer niemals kontaktiert. Auch bei [Thomas] Tuchel hatten wir vor dem Gespräch mit [Mauricio] Pochettino (aktueller Trainer von PSG, Anm. d. Red.) nicht mit einem anderen gesprochen. Wir haben Zidane nie kontaktiert!", erklärte Leonardo.

Zudem äußerte sich der Brasilianer zu der weiter ungeklärten Zukunft von Kylian Mbappé. "Jeder weiß, dass wir ihn so lange wie möglich halten wollen. Es ist eine ganz besondere Situation, denn es geht um den besten Spieler der Welt", meinte Leonardo.

"Wenn er sich entscheiden sollte, zu bleiben, wird er das tun. (...) Wir werden seine Entscheidung respektieren müssen. Ich denke, wir haben noch eine Chance, zu verlängern. Ich glaube daran", erklärte der 52-Jährige. Aus PSG-Sicht sei man sich einig: "Wir möchten, dass er ein Leben lang in Paris bleibt." Aber die Entscheidung liege ganz bei Mbappé.

Seit 2017 spielt der Angreifer bei Paris Saint-Germain. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Es wird schon seit längerem über einen Wechsel zu Real Madrid spekuliert.

