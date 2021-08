Ein neuer Angriff der Königlichen auf den Weltmeister von 2018 soll jedoch bereits im kommenden Januar erfolgen.

Da Mbappés Vertrag in der französischen Hauptstadt im Sommer 2022 ausläuft und sämtliche Offerten bezüglich einer Ausdehnung des Arbeitspapiers bisher ins Leere liefen, darf der Angreifer im Winter mit anderen Klubs verhandeln. Laut "Sky Sports" forciere Real, den begehrten Youngster mit einem Vorvertrag auszustatten, um für die kommende Spielzeit frühzeitig Gewissheit zu haben.

Dass es zur Transfer-Wende bei Mbappé kam, soll auch mit Neuzugang Lionel Messi zusammenhängen. Der argentinische Journalist Fernando Czyz von "TNT Sports" vermeldete, dass "La Pulga" seinen Teamkollegen von einem Verbleib überzeugt habe: "Bleib' noch ein Jahr und wir gewinnen zusammen die Champions League. Dann kannst Du nach Madrid gehen", soll der sechsmalige Weltfußballer im Gespräch mit Mbappé gesagt haben.

Am vergangenen Wochenende hatte Mbappé für PSG in der Ligue 1 geglänzt. Beim 2:0 über Stade Reims avancierte er mit einem Doppelpack zum Matchwinner und schrieb später bei Social Media vom "perfekten Abend". Experten hatten die merkliche Spielfreude als Hinweis gewertet, dass der 22-Jährige wider Erwarten doch in Paris bleiben könnte.