In der mittlerweile gelöschten Mitteilung erklärt der Neuzugang die besondere Bedeutung der Rückennummer, die zuvor Abwehrspieler Thilo Kehrer getragen hat.

"Ich schätze sie aus Aberglaube sehr, weil ich hatte sie von Beginn meiner Karriere an hatte. Dann hat sie mich mein ganzes Leben lang begleitet, weitergeführt, viel Glück und viele Siege gebracht." Die Nummer nun in Paris tragen zu dürfen, sei ein "Privileg", wird der 35-Jährige bei "PSG TV" zitiert.

Doch unglücklicherweise kam die Verkündung des millionenschweren Deals mit dem langjährigen Kapitän von Real Madrid offenbar zu früh und war noch nicht für die Augen der Öffentlichkeit bestimmt. Eine offizielle Meldung des Vollzugs ist dem Vernehmen nach jedoch in Kürze zu erwarten.

Der Spanier, der zuvor 16 Jahre lang bei den Königlichen spielte, soll in Paris einen Vertrag bis 2023 erhalten, der ihn mit einem Gehalt von rund 15 Millionen Euro ausstattet - eine Summe, die in etwa seinem letzten Gehalt bei den Madrilenen entspricht. Ramos' Kontrakt mit Real war am 30. Juni ausgelaufen, weshalb er ablösefrei zum französischen Vizemeister wechselt.

