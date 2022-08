Messi eröffnete am Sonntagabend den Torreigen, steuerte in der 22. Minute das 1:0 bei. Im Anschluss an den ersten Titelgewinn der Saison stellte sich Neymar bei "Prime Video" schließlich den Fragen und verteidigte dabei seinen argentinischen Vereinskameraden.

Auf die Frage, ob man ab sofort einen "neuen" Messi erleben werde, schüttelte der brasilianische Ballkünstler den Kopf. "Ich glaube nicht. Die Leute wissen nicht, was sich jeden Tag abspielt, was intern abläuft", erklärte Neymar. "Leo ist Leo. Es ist immer noch Leo, da ändert sich nichts. Nein, er wird weiterhin den Unterschied machen. Er passt sich an", führte er weiter aus.

An der Seite von Messi und dem französischen Hoffnungsträger Kylian Mbappé erhofft sich Neymar eine erfolgreiche Zukunft. "Wenn wir alle drei fit sind, bin ich überzeugt davon, dass es gut für das Team ist", so der 30-Jährige.

