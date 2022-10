In einer Mitteilung des Klubs, begrüßte dieser "mit Begeisterung die Aufnahme von QSI in seine Aktionärsstruktur". Die Übernahme würde es PSG ermöglichen, junge Talente in einem verbündeten Verein zu entwickeln.

Der SC Braga ist nach dem belgischen Erstligisten KAS Eupen bereits der zweite europäische Verein, der in den Besitz von PSG gelangt.

Ad

Mehrere große europäische Vereine wie Manchester City als Kopf der City Group oder die Red-Bull-Teams aus Leipzig und Salzburg setzen auf solche Partnervereine, um Talente zu entwickeln und Spieler auszutauschen.

Champions League BVB droht Zuschauer-Teilausschluss wegen Randale VOR 2 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren:Urteil: Kind bleibt vorerst Geschäftsführer - Absetzung unwirksam

(SID)

PK kurios: Pep erfüllt Selfie-Wunsch

Champions League Ohne Sieben nach Pilsen: Auch Neuer fehlt Bayern VOR 4 STUNDEN