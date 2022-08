So habe PSG ein Auge auf den Franzosen Mohamed Simakan und den Kroaten Josko Gvardiol geworfen, die beide aktuell in Diensten des Bundesligisten stehen. Sobald der Klub sich mit einem Ersatz einig sei, könnten sich die Wege mit Ramos trennen.

Die Zeitung "UOL Brasil" berichtet zudem von Reibereien zwischen Ramos und Kylian Mbappé. Dem Franzosen habe es nicht gefallen, dass der Iberer sich in die Streitigkeiten zwischen Mbappé und Neymar eingemischt habe.

Aktuell läuft es allerdings für Ramos und PSG: Der 36-Jährige kam in dieser Saison in allen vier Pflichtspielen der Pariser von Beginn an zum Einsatz. Paris gewann die Partien jeweils klar (4:0, 5:0, 5:2, 7:1).

Ramos war lange Jahre bei Real Madrid aktiv, absolvierte dort zwischen 2006 und 2021 469 Partien. 2021 Jahr verließ er die Königlichen allerdings und wechselte nach Paris. Sein Vertrag bei PSG läuft noch bis Juni 2023.

